Melaminpad, 356 mm, 2 Del(ar)

Melaminrondellsats med diametern 356 mm för våra kombiskurmaskiner B 60 W, B 80 W, B 95 RS och B 90 R med borsthuvudet D 65. För effektiv rengöring av mikroporösa ytor.

Melaminrondellsats med 356 mm diameter. Speciellt utformade för användning med våra kombiskurmaskiner B 60 W, B 80 W, B 95 RS och B 90 R med borsthuvudet D 65. Melaminrondeller är idealiska för grundlig, skonsam och ändå ekonomisk rengöring av alla strukturerade och mikroporösa ytor som t.ex. fina stenplattor, natursten eller konstgjord sten.

Specifikationer

Tekniska data

Diameter (mm) 356
Antal (Del(ar)) 2
Vikt inkl. förpackning (kg) 0,6
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