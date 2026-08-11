Melaminpad, 356 mm, 2 Del(ar)
Melaminrondellsats med diametern 356 mm för våra kombiskurmaskiner B 60 W, B 80 W, B 95 RS och B 90 R med borsthuvudet D 65. För effektiv rengöring av mikroporösa ytor.
Melaminrondellsats med 356 mm diameter. Speciellt utformade för användning med våra kombiskurmaskiner B 60 W, B 80 W, B 95 RS och B 90 R med borsthuvudet D 65. Melaminrondeller är idealiska för grundlig, skonsam och ändå ekonomisk rengöring av alla strukturerade och mikroporösa ytor som t.ex. fina stenplattor, natursten eller konstgjord sten.
Specifikationer
Tekniska data
|Diameter (mm)
|356
|Antal (Del(ar))
|2
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|0,6