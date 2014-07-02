Microfibervals, 300 mm

Världsnyhet: Mikrofibervals, längd 300 mm. Den kombinerar mikrofibrernas utmärkta rengöringseffekt med valsteknikens fördelar. Perfekt för rengöring av stengodsplattor.

Denna 300 mm långa mikrofibervalsen är en världsnyhet! Den kombinerar mikrofibrernas utmärkta rengöringseffekt med valsteknikens fördelar. Perfekt för rengöring av stengodsplattor – särskilt tillsammans med rengöringsmedlet RM 743.

Specifikationer

Tekniska data

Färg Ljus grön
Längd (mm) 300
Borstmaterial Microfiber
Antal (Del(ar)) 1
Vikt (kg) 0,2
Vikt inkl. förpackning (kg) 0,3
Mått (L × B × H) (mm) 330 x 75 x 70
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