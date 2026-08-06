Mikrofiberduksatsen innehåller 1 golvduk och 1 överdrag som består av högkvalitativ mikrofiber för handmunstycket. För bättre smutsupptagning och -borttagning. Golvduk för användning tillsammans med standardgolvmunstycket och det stora golvmunstycket till Kärchers ångtvättar. Placera överdraget över handmunstycket för att rengöra. För rengöring av klinkers, natursten, linoleum och PVC-golv.