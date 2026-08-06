Mikrofiberduk, sats
Microfiberduk: 1 golvduk, 1 överdrag av högklassig mikrofiber för handmunstycke.
Mikrofiberduksatsen innehåller 1 golvduk och 1 överdrag som består av högkvalitativ mikrofiber för handmunstycket. För bättre smutsupptagning och -borttagning. Golvduk för användning tillsammans med standardgolvmunstycket och det stora golvmunstycket till Kärchers ångtvättar. Placera överdraget över handmunstycket för att rengöra. För rengöring av klinkers, natursten, linoleum och PVC-golv.
Egenskaper och fördelar
Mikrofiberduk för golv
- Smutsen avlägsnas enkelt och absorberas av tyget
- Kan tvättas i maskin 60°C
Mikrofiberöverdrag för handmunstycke
- Smutsen avlägsnas enkelt och absorberas av tyget
Specifikationer
Tekniska data
|Färg
|Vit
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|0,1
|Mått (L × B × H) (mm)
|200 x 125 x 45
Användningsområden
- Arbetsytor i köket
- Kakel
- Duschkabin/badkar
- Spishällar
- Köksfläktar
- Kylskåp (invändigt/utvändigt)
- Hårda golv