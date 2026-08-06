Mikrofiberduk, sats

Microfiberduk: 1 golvduk, 1 överdrag av högklassig mikrofiber för handmunstycke.

Mikrofiberduksatsen innehåller 1 golvduk och 1 överdrag som består av högkvalitativ mikrofiber för handmunstycket. För bättre smutsupptagning och -borttagning. Golvduk för användning tillsammans med standardgolvmunstycket och det stora golvmunstycket till Kärchers ångtvättar. Placera överdraget över handmunstycket för att rengöra. För rengöring av klinkers, natursten, linoleum och PVC-golv.

Egenskaper och fördelar
Mikrofiberduk för golv
  • Smutsen avlägsnas enkelt och absorberas av tyget
  • Kan tvättas i maskin 60°C
Mikrofiberöverdrag för handmunstycke
  • Smutsen avlägsnas enkelt och absorberas av tyget
Specifikationer

Tekniska data

Färg Vit
Vikt inkl. förpackning (kg) 0,1
Mått (L × B × H) (mm) 200 x 125 x 45
Kompatibla maskiner
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Användningsområden
  • Arbetsytor i köket
  • Kakel
  • Duschkabin/badkar
  • Spishällar
  • Köksfläktar
  • Kylskåp (invändigt/utvändigt)
  • Hårda golv