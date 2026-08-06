Mikrofiberdukar EasyFix för golv (set om två)
Duken kan bytas utan att man behöver komma i kontakt med smuts: den högkvalitativa golvduken av mikrofiber EasyFix. Tack vare systemet med kardborreband kan de snabbt och lätt fästas vid eller tas bort från golvmunstycket EasyFix för ångtvätt.
Golvrengöringssatsen med mikrofiberdukar EasyFix inkluderar två högabsorberande, slitstarka golvdukar av högkvalitativa mikrofibrer till golvmunstycket EasyFix. För ett utmärkt, hygieniskt rengöringsresultat på hårda golv – till och med hörn och kanter är lätta att rengöra. Tack vare systemet med kardborreband kan mikrofibergolvduken lätt och enkelt fästas vid golvmunstycket på ångtvätten. Tryck bara fast golvrengöringsduken på golvmunstycket EasyFix så är den redo att användas. Efter rengöring kan mikrofibergolvduken tas bort från golvmunstycket EasyFix utan att man behöver komma i kontakt med smuts. Det är bara att ställa sig på den nedre remmen som sitter fast vid duken och sedan dra golvmunstycket bort och uppåt.
Egenskaper och fördelar
Högkvalitativa
- Optimalt lossande av smuts och hög uppsamlingsnivå för utmärkt rengöringsresultat på alla hårda ytor.
- Kan maskintvättas i upp till 60°C. Använd inte sköljmedel.
Praktiskt system med kardborreband
- Golvrengöringsduken går lätt att fästa vid golvmunstycket genom att helt enkelt trycka fast den.
- Golvrengöringsduken glider inte vid rengöring.
Rem nedtill på golvrengöringsduken
- Du behöver inte komma i kontakt med smuts när du byter duk. Ställ dig bara på den nedre remmen och dra golvmunstycket bort och uppåt.
Golvrengöringsduk som täcker alla sidor av golvmunstycket
- För rengöring av hörn, kanter och andra svåråtkomliga områden utan ansträngning.
Specifikationer
Tekniska data
|Färg
|Vit
|Vikt (kg)
|0,1
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|0,1
|Mått (L × B × H) (mm)
|345 x 112 x 18
Kompatibla maskiner
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Användningsområden
- Hårda golv
- Kakel