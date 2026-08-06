Golvrengöringssatsen med mikrofiberdukar EasyFix inkluderar två högabsorberande, slitstarka golvdukar av högkvalitativa mikrofibrer till golvmunstycket EasyFix. För ett utmärkt, hygieniskt rengöringsresultat på hårda golv – till och med hörn och kanter är lätta att rengöra. Tack vare systemet med kardborreband kan mikrofibergolvduken lätt och enkelt fästas vid golvmunstycket på ångtvätten. Tryck bara fast golvrengöringsduken på golvmunstycket EasyFix så är den redo att användas. Efter rengöring kan mikrofibergolvduken tas bort från golvmunstycket EasyFix utan att man behöver komma i kontakt med smuts. Det är bara att ställa sig på den nedre remmen som sitter fast vid duken och sedan dra golvmunstycket bort och uppåt.