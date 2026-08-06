Mikrofiberdukar set för kök EasyFix
Satsen med mikrofiberdukar för ångrengöring i kök innehåller två högkvalitativa golvdukar av mikrofiber, ett mikrofiberöverdrag till handmunstycket och en mikrofiberduk för rostfritt stål.
Högkvalitativ mikrofiberduksats för perfekt renlighet i hela köket. De två mikrofibergolvdukarna till golvmunstycket EasyFix garanterar ett glänsande rent köksgolv. Ett system med kardborreband gör att de snabbt och lätt kan fästas vid golvmunstycket EasyFix och tas bort igen utan att du behöver komma i kontakt med smuts. Med hjälp av mikrofiberöverdraget till handmunstycket är det lätt att själv få bort envis smuts (t.ex. på spishällar) och mikrofiberduken för rostfritt stål kommer att få alla ytor i rostfritt stål att glänsa.
Egenskaper och fördelar
Högkvalitativa
- Optimalt lossande av smuts och hög uppsamlingsnivå för utmärkt rengöringsresultat på alla hårda ytor.
- Kan maskintvättas i upp till 60°C. Använd inte sköljmedel.
Mikrofiberöverdrag med elastiskt band
- För att lätt sätta dit och ta bort överdraget.
- Överdraget glider inte under rengöringen.
Praktiskt system med kardborreband
- Golvrengöringsduk som lätt ansluts till golvmunstycket genom att trycka på det.
- Golvrengöringsduken glider inte vid rengöring.
Rem nedtill på golvrengöringsduken
- Du behöver inte komma i kontakt med smuts när du byter duk. Ställ dig bara på den nedre remmen och dra golvmunstycket bort och uppåt.
Golvrengöringsduk som täcker alla sidor av golvmunstycket
- För rengöring av hörn, kanter och andra svåråtkomliga områden utan ansträngning.
Duk gjord av högkvalitativa mikrofibrer för rostfritt stål
- Polerar utan att lämna ränder.
- Mycket hög vattenabsorption.
Specifikationer
Tekniska data
|Färg
|Vit
|Vikt (kg)
|0,1
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|0,2
|Mått (L × B × H) (mm)
|345 x 112 x 18
Kompatibla maskiner
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Användningsområden
- Hårda golv
- Arbetsytor i köket
- Diskbänk/handfat
- Köksfläktar
- Spishällar
- Rostfritt stål
- Kylskåp (invändigt/utvändigt)
- I skåp, lådor
- Kakel