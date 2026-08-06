Högkvalitativ mikrofiberduksats för perfekt renlighet i hela köket. De två mikrofibergolvdukarna till golvmunstycket EasyFix garanterar ett glänsande rent köksgolv. Ett system med kardborreband gör att de snabbt och lätt kan fästas vid golvmunstycket EasyFix och tas bort igen utan att du behöver komma i kontakt med smuts. Med hjälp av mikrofiberöverdraget till handmunstycket är det lätt att själv få bort envis smuts (t.ex. på spishällar) och mikrofiberduken för rostfritt stål kommer att få alla ytor i rostfritt stål att glänsa.