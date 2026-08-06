Mikrofiberdukar till stor rundborste
Två mikrofiberöverdrag till stor rundborste. Mikrofiber av hög kvalitet som avlägsnar smuts och ger ett glänsande resultat tillsammans med den stora rundborsten.
Avlägsnar effektivt smuts och fett. Perfekt för särskilt hårt sittande smuts i kök och badrum.
Egenskaper och fördelar
Mjukt överdrag i högkvalitativ mikrofiber till stor rundborste
- Idealisk för skonsam rengöring av hårt sittande smuts på hårda ytor i kök och badrum.
- Kan maskintvättas i upp till 60°C. Använd inte sköljmedel.
Högkvalitativa
- Kan tvättas i maskin 60°C. Använd inte mjukmedel.
Mjukt överdrag i högkvalitativ mikrofiber till stor rundborste
Specifikationer
Tekniska data
|Färg
|Vit
|Mått (L × B × H) (mm)
|90 x 90 x 50
Kompatibla maskiner
Aktuella produkter
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Användningsområden
- Arbetsytor i köket
- Diskbänk/handfat
- Spishällar
- Duschkabin/badkar
- Kylskåp (invändigt/utvändigt)
- I skåp, lådor
- Köksfläktar
- Rostfritt stål