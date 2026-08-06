Mikrofiberöverdrag för den stora runda borste
Två förstklassiga mikrofiberöverdrag för den stora runda borsten ger bättre smutsavlägsnande och bländande resultat.
Lossar och fångar upp smuts och fett på ett ännu effektivare sätt. Perfekt för särskilt grov, hårt sittande smuts i badrum och kök. Även riktigt envis smuts på kökshällen kan tas bort utan ansträngning.
Egenskaper och fördelar
Mikrofiber av premiumkvalitet
- Idealisk för skonsam rengöring av hårt sittande smuts på hårda ytor i kök och badrum.
- Kan maskintvättas i upp till 60°C. Använd inte sköljmedel.
Specifikationer
Tekniska data
|Färg
|Vit
|Mått (L × B × H) (mm)
|120 x 120 x 15
Kompatibla maskiner
Aktuella produkter
Tidigare års produkter
Användningsområden
- Arbetsytor i köket
- Diskbänk/handfat
- Spishällar
- Duschkabin/badkar
- Kylskåp (invändigt/utvändigt)
- I skåp, lådor
- Köksfläktar
- Rostfritt stål