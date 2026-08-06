Med de båda överdragen i högkvalitativ mikrofiber som är inkluderade i rengöringssatsen kan smuts och fett lossas och samlas upp ännu bättre när du använder handmunstycket. Perfekt för särskilt grov, hårt sittande smuts i badrum och kök. Till och med kraftig smuts är lätt att få bort från spishällen. Det integrerade elastiska bandet gör det till en barnlek att fästa överdraget vid handmunstycket och ta bort det igen. Bandet gör dessutom så att överdraget sitter säkert på handmunstycket under rengöringen.