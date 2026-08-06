Mikrofiberöverdrag till handmunstycke
Sats med två överdrag till handmunstycket. Överdragen är tillverkade i högkvalitativ mikrofiber för bästa resultat när det kommer till att lossa och samla upp smuts.
Med de båda överdragen i högkvalitativ mikrofiber som är inkluderade i rengöringssatsen kan smuts och fett lossas och samlas upp ännu bättre när du använder handmunstycket. Perfekt för särskilt grov, hårt sittande smuts i badrum och kök. Till och med kraftig smuts är lätt att få bort från spishällen. Det integrerade elastiska bandet gör det till en barnlek att fästa överdraget vid handmunstycket och ta bort det igen. Bandet gör dessutom så att överdraget sitter säkert på handmunstycket under rengöringen.
Egenskaper och fördelar
Högkvalitativa
- Optimalt lossande av smuts och hög uppsamlingsnivå för utmärkt rengöringsresultat på alla hårda ytor.
- Kan maskintvättas i upp till 60°C. Använd inte sköljmedel.
Överdrag med elastiskt band
- För att lätt sätta dit och ta bort överdraget.
- Överdraget glider inte under rengöringen.
Specifikationer
Tekniska data
|Färg
|Vit
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|0,1
|Mått (L × B × H) (mm)
|195 x 95 x 30
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Användningsområden
- Diskbänk/handfat
- Duschkabin/badkar
- Arbetsytor i köket
- Spishällar
- Köksfläktar
- Kylskåp (invändigt/utvändigt)
- I skåp, lådor
- Rostfritt stål