MJ 4-in-1

Specifikationer

Tekniska data

Färg Svart
Vikt (kg) 0,4
Vikt inkl. förpackning (kg) 0,4
Mått (L × B × H) (mm) 450 x 59 x 59

För äldre spolhandtag tillverkade före 2010 (spolhandtag M, 96, 97) krävs adapter M (2.643-950)

Användningsområden
  • Fordon
  • Motorcyklar och skotrar
  • Trädgårds- och stenmurar
  • Trädgård/terrass/balkongmöbler
  • Staket
  • Mindre fasader
  • För rengöring av trädgårdsredskap och verktyg
  • Ytor runt hemmet och i trädgården