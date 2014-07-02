MP 160 Multi-Power-munstycke
Multi-Power-munstycke med 5 olika typer av strålar: Stråle för rengöringsmedel, högtrycksflatstråle, roterande munstycke, punktstråle samt en bred lågtrycksflatstråle. Lämplig stråle ställs in med en enkel vridning.
Multi-Power-munstycket innehåller 5 olika stråltyper i ett och samma spolrör: Stråle för rengöringsmedel, högtrycksflatstråle, roterande munstycke, punktstråle samt en bred lågtrycksflatstråle. Lämplig stråle ställs in med en enkel vridning. Detta betyder att det inte längre behövs några tidskrävande byten av spolrör. Multi-Power-munstycket passar alla Kärcher högtryckstvättar i serie K5 – K7. Denna mångsidiga enhet kan användas till huset, i trädgården och till bilen
Egenskaper och fördelar
5 olika spoltyper
- 5 i 1: fem olika spraytyper i en och samma spolmunstycke
- Kräver inget byte av spolrör.
Bekvämt grepp
- Bättre grepp
Steglöst ställbar
- Trycket kan anpassas efter rengöringsuppgiften.
Specifikationer
Tekniska data
|Färg
|Svart
|Vikt (kg)
|0,5
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|0,6
|Mått (L × B × H) (mm)
|447 x 57 x 57
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Användningsområden
- Fordon
- Motorcyklar och skotrar
- Ytor runt hemmet och i trädgården
- Trädgårds- och stenmurar
- Trädgård/terrass/balkongmöbler
- Staket
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