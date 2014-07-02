Multi-Power-munstycket innehåller 5 olika stråltyper i ett och samma spolrör: Stråle för rengöringsmedel, högtrycksflatstråle, roterande munstycke, punktstråle samt en bred lågtrycksflatstråle. Lämplig stråle ställs in med en enkel vridning. Detta betyder att det inte längre behövs några tidskrävande byten av spolrör. Multi-Power-munstycket passar alla Kärcher högtryckstvättar i serie K5 – K7. Denna mångsidiga enhet kan användas till huset, i trädgården och till bilen