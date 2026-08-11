Multifunctional nozzle low-pressure
Egenskaper och fördelar
Tidsbesparande
Rengöring och spolning allt i ett
- Du behöver inte byta till trädgårdsslang och spolhandtag.
Plattstråle
Punktstråle
Dimstråle
Stråle
- Vattna växter.
Specifikationer
Tekniska data
|Färg
|Svart
|Vikt (kg)
|0,1
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|0,1
|Mått (L × B × H) (mm)
|119 x 59 x 59
Kompatibla maskiner
Aktuella produkter
Användningsområden
- Cyklar
- Tält/campingutrustning
- Husdjur/hundar
- Skor/vandringsskor
- Sportutrustning (surfbräda, kajak, SUP)
- Barnvagnar/buggies
- För rengöring av trädgårdsredskap och verktyg
- Trädgård/terrass/balkongmöbler
- Barnleksaker/Bobbycar®/löparhjul
- Blomsterbäddar