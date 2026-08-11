Multifunctional nozzle low-pressure

Egenskaper och fördelar
Tidsbesparande
Rengöring och spolning allt i ett
  • Du behöver inte byta till trädgårdsslang och spolhandtag.
Plattstråle
Punktstråle
Dimstråle
Stråle
  • Vattna växter.
Specifikationer

Tekniska data

Färg Svart
Vikt (kg) 0,1
Vikt inkl. förpackning (kg) 0,1
Mått (L × B × H) (mm) 119 x 59 x 59
Kompatibla maskiner
Aktuella produkter
Användningsområden
  • Cyklar
  • Tält/campingutrustning
  • Husdjur/hundar
  • Skor/vandringsskor
  • Sportutrustning (surfbräda, kajak, SUP)
  • Barnvagnar/buggies
  • För rengöring av trädgårdsredskap och verktyg
  • Trädgård/terrass/balkongmöbler
  • Barnleksaker/Bobbycar®/löparhjul
  • Blomsterbäddar