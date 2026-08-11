Optimal rengöring: Detta multipack som består av rengöringsdukar för skrubbande av envis smuts till rengöring av tegelfogar och känsliga ytor. Detta multipack erbjuder rätt produkt för alla ytbehov. Rengöringsdukarna kan enkelt fästas på den vibrerande batteridrivna MultiCleanern med hjälp av kardborrefästet. Med denna uppsättning rengör du lätt och tar bort både envis smuts samt smuts ifrån känsliga och robusta ytor. En annan fördel: Rengöringsdukarna är tvättbara och kan återanvändas.