Munstyckessats för våtsandbläster 040

Munstyckssats med munstycke för våtsandbläster och munstycksinsats (beroende på typ). För perfekta resultat med Kärcher våtsandblästerutrustning. Endast i kombination med våtsandblästerutrustning 4.115-000.0 | 4.115-006.0.

Munstyckssatsen ger perfekt resultat med Kärcher våtsandblästerutrustning. Består av munstycke för våtsandbläster och munstycksinsats. Endast i kombination med våtsandblästerutrustning 4.115-000.0 | 4.115-006.0.

Specifikationer

Tekniska data

Anslutningsgänga EASY!Lock
Vikt inkl. förpackning (kg) 0,4