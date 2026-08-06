Munstyckessats för våtsandbläster 050
Munstyckssats med munstycke för våtsandbläster och munstycksinsats (beroende på typ). För perfekta resultat med Kärcher våtsandblästerutrustning. Endast i kombination med våtsandblästerutrustning.
Munstyckssatsen ger perfekt resultat med Kärcher våtsandblästerutrustning. Består av munstycke för våtsandbläster och munstycksinsats. Endast i kombination med våtsandblästerutrustning.
Specifikationer
Tekniska data
|Anslutningsgänga
|EASY!Lock
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|0,4