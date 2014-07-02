Munstycksinsats (till 3.637-001)

Munstycksinsats för rengöringsmedelsinjektor 3.637-001 för tillsats av rengöringsmedel under högtryck. För högtryckstvättar med ett vattenflöde upp till 1 100 l/h.

Munstycksinsats för rengöringsmedelsinjektor 3.637-001 för tillsats av rengöringsmedel under högtryck. För högtryckstvättar med ett vattenflöde upp till 1 100 l/h.

Specifikationer

Tekniska data

Anslutningsgänga M22 x 1,5
Vikt inkl. förpackning (kg) 0,1
Kompatibla maskiner
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