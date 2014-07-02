Munstyckspaket för våtsandbläster 055

Munstyckssats med munstycke för våtsandbläster och munstycksinsats (beroende på typ). För perfekt resultat med Kärcher våtsandblästerutrustning. Endast i kombination med våtsandblästerutrustning 4.762-010/-022.

Munstyckssatsen ger ett perfekt resultat med Kärcher våtsandblästerutrustning. Består av munstycke för våtsandbläster och munstycksinsats. Endast i kombination med våtsandblästerutrustning 4.762-010/-022.

Specifikationer

Tekniska data

Anslutningsgänga M22 x 1,5
Vikt inkl. förpackning (kg) 0,4
Kompatibla maskiner
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