Munstyckspaket för våtsandbläster 055
Munstyckssats med munstycke för våtsandbläster och munstycksinsats (beroende på typ). För perfekt resultat med Kärcher våtsandblästerutrustning. Endast i kombination med våtsandblästerutrustning 4.762-010/-022.
Munstyckssatsen ger ett perfekt resultat med Kärcher våtsandblästerutrustning. Består av munstycke för våtsandbläster och munstycksinsats. Endast i kombination med våtsandblästerutrustning 4.762-010/-022.
Specifikationer
Tekniska data
|Anslutningsgänga
|M22 x 1,5
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|0,4