Munstycksskydd EasyLock

Munstycksskydd EasyLock. För att hålla superpowermunstycket på plats. Till EasyLock spolrör. För M18 gänga ta art nr 5401-2100

Munstycksskydd med EasyLock. För att hålla superpowermunstycket på plats. Till EasyLock spolrör. För M18 gänga ta art nr 5401-2100

Specifikationer

Tekniska data

Anslutningsgänga EASY!Lock
Vikt inkl. förpackning (kg) 0,1
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