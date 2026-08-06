Non-stick sula för strykjärn med rostfri sula (för I 6006)

Non-stick sula: idealisk vid strykning av ömtåliga material som silke, linne, och svarta plagg, textiltryck, spets etc. För strykjärn med rostfri sula.

Non-stick sula: idealisk vid strykning av ömtåliga material som silke, linne, och svarta plagg, textiltryck, spets etc. För strykjärn med rostfri sula.

Egenskaper och fördelar
Utlopp för ånga i plattan
  • Distribuerar ånga optimalt
Specifikationer

Tekniska data

Färg Silver
Vikt inkl. förpackning (kg) 0,2
Mått (L × B × H) (mm) 285 x 135 x 19
Kompatibla maskiner
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