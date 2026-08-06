Non-stick sula för strykjärn med rostfri sula (för I 6006)
Non-stick sula: idealisk vid strykning av ömtåliga material som silke, linne, och svarta plagg, textiltryck, spets etc. För strykjärn med rostfri sula.
Non-stick sula: idealisk vid strykning av ömtåliga material som silke, linne, och svarta plagg, textiltryck, spets etc. För strykjärn med rostfri sula.
Egenskaper och fördelar
Utlopp för ånga i plattan
- Distribuerar ånga optimalt
Specifikationer
Tekniska data
|Färg
|Silver
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|0,2
|Mått (L × B × H) (mm)
|285 x 135 x 19