Nytt sughuvud till FC 5 gul
Den integrerade trådlyftaren och den breda luftkanalen säkerställer optimal rengöringskapacitet. Har din FC 5 redan det nya sughuvudet? Ta reda på mer här.
Inga fler irriterande dammtussar på golvet: Det nya sughuvudet för FC 5, med integrerad trådlyftare och bred luftkanal säkerställer ännu mer effektiv uppsamling av grova smutspartiklar – och förbättrar därmed den totala rengöringskapaciteten.
Egenskaper och fördelar
Integrerad trådlyftare
- Integrerade spår ger ännu bättre uppsamling av dammtussar och andra grövre partiklar.
Vidare sugkanal
- Effektiv uppsamling av större partiklar, som pälstussar.
Lätt att byta
- Maskinens nya sughuvud går snabbt och lätt att montera.
Specifikationer
Tekniska data
|Färg
|Gul
|Vikt (kg)
|0,2
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|0,3
|Mått (L × B × H) (mm)
|300 x 100 x 34