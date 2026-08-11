Nytt sughuvud till FC 5 vit

Perfekt tillägg: Det nya sughuvudet med integrerad trådlyftare och bred luftkanal för optimal rengöringskapacitet. Här kan du ta reda på om din FC 5 är försedd med detta.

Med det nya sughuvudet för FC 5 i vitt slipper du irriterande dammtussar på golvet. Tack vare den integrerade trådlyftaren och den breda luftkanalen samlas grova smutspartiklar upp ännu mer effektivt.

Egenskaper och fördelar
Integrerad trådlyftare
  • Integrerade spår ger ännu bättre uppsamling av dammtussar och andra grövre partiklar.
Vidare sugkanal
  • Effektiv uppsamling av större partiklar, som pälstussar.
Lätt att byta
  • Maskinens nya sughuvud går snabbt och lätt att montera.
Specifikationer

Tekniska data

Färg Vit
Vikt (kg) 0,2
Vikt inkl. förpackning (kg) 0,3
Mått (L × B × H) (mm) 300 x 100 x 34
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