Nytt sughuvud till FC 5 vit
Perfekt tillägg: Det nya sughuvudet med integrerad trådlyftare och bred luftkanal för optimal rengöringskapacitet. Här kan du ta reda på om din FC 5 är försedd med detta.
Med det nya sughuvudet för FC 5 i vitt slipper du irriterande dammtussar på golvet. Tack vare den integrerade trådlyftaren och den breda luftkanalen samlas grova smutspartiklar upp ännu mer effektivt.
Egenskaper och fördelar
Integrerad trådlyftare
- Integrerade spår ger ännu bättre uppsamling av dammtussar och andra grövre partiklar.
Vidare sugkanal
- Effektiv uppsamling av större partiklar, som pälstussar.
Lätt att byta
- Maskinens nya sughuvud går snabbt och lätt att montera.
Specifikationer
Tekniska data
|Färg
|Vit
|Vikt (kg)
|0,2
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|0,3
|Mått (L × B × H) (mm)
|300 x 100 x 34