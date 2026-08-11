Patronfilter med lång livslängd till VC 5

Patronfiltret med lång livslängd i VC 5 filtrerar tillförlitligt bort fint damm. Filtret, som sitter i en filterbox, kan enkelt tas ut och rengöras.

Patronfiltret med lång livslängd i VC 5 filtrerar tillförlitligt bort fint damm. Filtret sitter i en filterbox som enkelt demonteras, vilket gör det lätt att byta. Om så behövs, knacka försiktigt och enkelt bort damm från filtret.

Egenskaper och fördelar
Passar Kärchers teleskopdammsugare VC 5
Filtrerar tillförlitligt bort fint damm
Filtret, som sitter i en filterbox, kan enkelt tas ut
Lätt att rengöra för hand genom att dammet försiktigt knackas bort
Specifikationer

Tekniska data

Antal (Del(ar)) 1
Färg Vit
Vikt (kg) 0,1
Vikt inkl. förpackning (kg) 0,1
Mått (L × B × H) (mm) 98 x 94 x 93
Kompatibla maskiner
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Användningsområden
  • Torr smuts