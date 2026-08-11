Patronfilter med lång livslängd till VC 5
Patronfiltret med lång livslängd i VC 5 filtrerar tillförlitligt bort fint damm. Filtret, som sitter i en filterbox, kan enkelt tas ut och rengöras.
Patronfiltret med lång livslängd i VC 5 filtrerar tillförlitligt bort fint damm. Filtret sitter i en filterbox som enkelt demonteras, vilket gör det lätt att byta. Om så behövs, knacka försiktigt och enkelt bort damm från filtret.
Egenskaper och fördelar
Passar Kärchers teleskopdammsugare VC 5
Filtrerar tillförlitligt bort fint damm
Filtret, som sitter i en filterbox, kan enkelt tas ut
Lätt att rengöra för hand genom att dammet försiktigt knackas bort
Specifikationer
Tekniska data
|Antal (Del(ar))
|1
|Färg
|Vit
|Vikt (kg)
|0,1
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|0,1
|Mått (L × B × H) (mm)
|98 x 94 x 93
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Användningsområden
- Torr smuts