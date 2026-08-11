Pet
Egenskaper och fördelar
Tvättborste för husdjurDen specialutvecklade husdjursborsten med silikonmassageknäppor tar bort även envis smuts från pälsen.
KonspraymunstyckeMunstyckesstrålen är särskilt skonsamt, vilket gör det idealiskt för noggrann rengöring av smutsig päls och smutsiga tassar.
Mikrofiberduk
Tillbehörsväska
Specifikationer
Tekniska data
|Tygfibersammansättning
|80 % polyester, 20 % polyamid
|Färg
|Svart
|Vikt (kg)
|0,7
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|0,8
|Mått (L × B × H) (mm)
|220 x 220 x 100
Kompatibla maskiner
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Användningsområden
- Husdjur/hundar
- Cyklar
- Tält/campingutrustning
- Skor/vandringsskor
- Sportutrustning (surfbräda, kajak, SUP)
- Barnvagnar/buggies
- För rengöring av trädgårdsredskap och verktyg
- Trädgård/terrass/balkongmöbler
- Barnleksaker/Bobbycar®/löparhjul
- Blomsterbäddar