Pet

Egenskaper och fördelar
Pet: Tvättborste för husdjur
Tvättborste för husdjur
Den specialutvecklade husdjursborsten med silikonmassageknäppor tar bort även envis smuts från pälsen.
Pet: Konspraymunstycke
Konspraymunstycke
Munstyckesstrålen är särskilt skonsamt, vilket gör det idealiskt för noggrann rengöring av smutsig päls och smutsiga tassar.
Pet: Mikrofiberduk
Mikrofiberduk
Tillbehörsväska
Specifikationer

Tekniska data

Tygfibersammansättning 80 % polyester, 20 % polyamid
Färg Svart
Vikt (kg) 0,7
Vikt inkl. förpackning (kg) 0,8
Mått (L × B × H) (mm) 220 x 220 x 100
Kompatibla maskiner
Aktuella produkter
Användningsområden
  • Husdjur/hundar
  • Cyklar
  • Tält/campingutrustning
  • Skor/vandringsskor
  • Sportutrustning (surfbräda, kajak, SUP)
  • Barnvagnar/buggies
  • För rengöring av trädgårdsredskap och verktyg
  • Trädgård/terrass/balkongmöbler
  • Barnleksaker/Bobbycar®/löparhjul
  • Blomsterbäddar