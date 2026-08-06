Planfilter Renovation WD 4-6
Ett speciellt planfilter ger långvarig sugeffekt vid dammsugning av fint damm vid renovering och arbete med elverktyg. Passar med Kärchers våt- och torrdammsugare.
Specialplanfiltret Renovation KFI 4440 är perfekt för dammsugning av fin och grov smuts, samt vätskor. Det är också perfekt för att dammsuga fint damm som uppstår vid renoveringsarbeten och arbete med elverktyg. Polyestermaterialet gör filtret motståndskraftigt mot fukt. En non-stick-beläggning förhindrar också effektivt att filtret blockeras och säkerställer långvarig sugeffekt, samt optimal dammfiltrering, under användning. Planfiltret är inbäddat i en patenterad filterbox och kan bytas mycket snabbt och enkelt – utan att man kommer i kontakt med smutsen: öppna bara filterboxen, byt filter, stäng filterboxen – sen är det klart. Utvecklat som en kundanpassning för våt- och torrdammsugarna WD 4–6, KWD 4–6 och MV 4–6 från Kärcher Home & Garden.
Egenskaper och fördelar
Polyesterfiltermaterial med non-stick-beläggning
- För långvarig sugeffekt och optimal dammfiltrering under användning.
- För oavbrutet arbete.
- Fuktbeständig och långvarig.
Patenterad filterborttagningsteknik
- Våt- och torrdammsugning utan filterbyte
- Byt planfilter på några sekunder genom att fälla ut filterboxen – utan kontakt med smutsen.
Passar till Kärchers våt- och torrdammsugare WD 4-7, KWD 4-6, MV 4-6
Specifikationer
Tekniska data
|Antal (Del(ar))
|1
|Färg
|Vit
|Vikt (kg)
|0,1
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|0,2
|Mått (L × B × H) (mm)
|163 x 104 x 50
Användningsområden
- För rengöring i verkstaden eller vid renoveringar.
- Fin smuts
- Grov smuts
- Vätskor
- Verkstad
- Renovering