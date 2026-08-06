Specialplanfiltret Renovation KFI 4440 är perfekt för dammsugning av fin och grov smuts, samt vätskor. Det är också perfekt för att dammsuga fint damm som uppstår vid renoveringsarbeten och arbete med elverktyg. Polyestermaterialet gör filtret motståndskraftigt mot fukt. En non-stick-beläggning förhindrar också effektivt att filtret blockeras och säkerställer långvarig sugeffekt, samt optimal dammfiltrering, under användning. Planfiltret är inbäddat i en patenterad filterbox och kan bytas mycket snabbt och enkelt – utan att man kommer i kontakt med smutsen: öppna bara filterboxen, byt filter, stäng filterboxen – sen är det klart. Utvecklat som en kundanpassning för våt- och torrdammsugarna WD 4–6, KWD 4–6 och MV 4–6 från Kärcher Home & Garden.