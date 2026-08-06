Power golvrengöringsdukar till EasyFix
Två golvrengöringsdukar för grundlig och hygienisk rengöring av hårda golv med medelsvår till svår smuts.
Satsen med Power EasyFix-golvrengöringsdukar innehåller två högkvalitativa dukar för grundlig och hygienisk rengöring med ångtvätten. Den ultraslipande duken har en högre andel slipande fibrer för särskilt enkel borttagning av envis smuts. Den slipande duken hjälper till att avlägsna smuts med slipande fibrer och ger utmärkt smutsupptagning med extra mjuka textildelar, till exempel när du torkar upp efter rengöring med den ultraslipande duken. Tack vare kardborresystemet kan dukarna enkelt och snabbt fästas på ångtvättens golvmunstycke: tryck bara golvrengöringsduken på EasyFix-golvmunstycket, så är du klar. Under arbetet förblir duken säkert på plats. Efter rengöring kan den använda duken avlägsnas från EasyFix-golvmunstycket utan att du behöver komma i kontakt med smutsen: trampa helt enkelt på fotfliken på duken och dra golvmunstycket uppåt och bort från den.
Egenskaper och fördelar
Praktiskt system med kardborreband
- Golvrengöringsduk som lätt ansluts till golvmunstycket genom att trycka på det.
- Golvrengöringsduken glider inte vid rengöring.
Rem nedtill på golvrengöringsduken
- Du behöver inte komma i kontakt med smuts när du byter duk. Ställ dig bara på den nedre remmen och dra golvmunstycket bort och uppåt.
- Användningsområde (t.ex. för separation av kök och badrum) kan anges i ett fält på fotfliken.
Golvrengöringsduk som täcker alla sidor av golvmunstycket
- För rengöring av hörn, kanter och andra svåråtkomliga områden utan ansträngning.
Specifikationer
Tekniska data
|Färg
|Vit
|Vikt (kg)
|0,1
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|0,1
|Mått (L × B × H) (mm)
|345 x 115 x 10
Kompatibla maskiner
Aktuella produkter
Tidigare års produkter
Användningsområden
- Hårda golv
- Kakel