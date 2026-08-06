Punktstråle för borttagning av extra hårt sittande smuts. Direkt kompatibel med spolrör som har EasyLock, har du spolrör med M18 gänga behövs adapter 4111-0350 emellan. Storleken du behöver på munstycket avgörs av vattenflödet på maskinen. För litet hål ger ett för högt tryck tillbaka mot pumpen medan ett för stort hål gör att maskinen inte bygger upp rätt tryck.