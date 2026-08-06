25 gradigt flatstrålemunstycke med EasyLock anlutning. Direkt kompatibel med spolrör som har EasyLock. Motsvarande munstycke med M18 gänga heter 2883-8050. Storleken du behöver på munstycket avgörs av vattenflödet på maskinen. För litet hål ger ett för högt tryck tillbaka mot pumpen medan ett för stort hål gör att maskinen inte bygger upp rätt tryck. 038 är för ca 600-700 l/h