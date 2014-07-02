Flatstrålemunstycke med 25° spridningsvinkel 070, för hårt sittande smuts och fläckar. Munstycket har M18 gänga så det krävs adapter 4111-0360 om du har spolrör med EASY!Lock. Viktigt med rätt munstycke. Välj efter vattenflöde. För litet hål ger ett för högt tryck tillbaka mot pumpen medan ett för stort hål gör att maskinen inte bygger upp rätt tryck.