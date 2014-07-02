40 gradigt flatstrålemunstycke med M18 anlutning, för när du behöver tvätta känsliga ytor. Den breda spridningen gör detta till ett lämpligt munstycke för exempelvis underredestvätt. Direkt kompatibel med spolrör som har M18, har du spolrör med EASY!Lock ta istället art nr 2113-0030. Storleken du behöver på munstycket avgörs av vattenflödet på maskinen. För litet hål ger ett för högt tryck tillbaka mot pumpen medan ett för stort hål gör att maskinen inte bygger upp rätt tryck.