40 gradigt flatstrålemunstycke med EasyLock anlutning, för när du behöver tvätta känsliga ytor. Den breda spridningen gör detta till ett lämpligt munstycke för exempelvis underredestvätt. Direkt kompatibel med spolrör som har EasyLock, har du spolrör med M18 gänga ta istället art nr 2884-5240. Storleken du behöver på munstycket avgörs av vattenflödet på maskinen. För litet hål ger ett för högt tryck tillbaka mot pumpen medan ett för stort hål gör att maskinen inte bygger upp rätt tryck. 050 passar ca 800-1000 l/h