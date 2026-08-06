Setet består av två mässingsborstar och två powerborstar, och dess ultra-starka rengöringskraft gör dem till ett imponerande tillskott i rengöringen tillsammans med de andra rundborstarna. De slitstarka borststråna, som slits mycket långsamt, gör det enkelt att ta bort envis smuts och beläggningar – till exempel på ugnsgaller eller grillgaller. De extremt långvariga borststråna gör rundborstarna till en kraftfull produkt bland ångrengöringsborstar. Idealisk för användning på icke-känsliga ytor.