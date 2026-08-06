Powerborstar
Med powerborstarna kan även envis smuts och beläggningar tas bort snabbt och enkelt utan att lämna några rester. Särskilt lämplig för användning på ugnsgaller eller grillgaller.
Setet består av två mässingsborstar och två powerborstar, och dess ultra-starka rengöringskraft gör dem till ett imponerande tillskott i rengöringen tillsammans med de andra rundborstarna. De slitstarka borststråna, som slits mycket långsamt, gör det enkelt att ta bort envis smuts och beläggningar – till exempel på ugnsgaller eller grillgaller. De extremt långvariga borststråna gör rundborstarna till en kraftfull produkt bland ångrengöringsborstar. Idealisk för användning på icke-känsliga ytor.
Specifikationer
Tekniska data
|Färg
|Svart
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|0,1
|Mått (L × B × H) (mm)
|26 x 26 x 40
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Användningsområden
- Ugn
- Även envis smuts