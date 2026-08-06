Det perfekta alternativet för din högtryckstvätt utan Servo Control: vårt PowerControl-spolrör 027 med patenterat utformat powermunstycke som ökar rengöringsprestandan med upp till 40 % har en steglöst inställbar och lättmanövrerad tryckjustering inom direkt räckhåll för användaren. På det viset kan du exakt anpassa rengöringsprestandan till rengöringsuppgiften under arbetets gång. För påläggning av rengöringsmedel finns ett speciellt läge med lågt tryck. För bästa tänkbara rengöringsresultat finns även stöd för inställning av spolnivån som säkerställer att arbetet alltid utförs med rätt vinkel.