PowerControl spolrör 034
Steglös tryckinställning under drift direkt vid handgreppet. Speciellt lämpligt för maskiner som saknar servokontroll. Rengöringsprestandan kan omedelbart anpassas till den aktuella uppgiften. Lågtrycksläge för påläggning av rengöringsmedel och justering av spoltryck.
Med vårt PowerControl-spolrör 034 kan du när som helst anpassa högtryckstvättens rengöringsprestanda steglöst till den aktuella uppgiften. Formen på Kärchers patenterade Powermunstycke ökar rengöringsprestandan med cirka 40 procent, oavsett om du behöver mer eller mindre tryck. Reglaget för tryckinställning är lätt att komma åt och mycket enkelt att använda under arbetet. För riktad påläggning av rengöringsmedel finns ett inbyggt lågtrycksläge medan inställningen av spolnivån garanterar rätt arbetsvinkel.
Specifikationer
Tekniska data
|Anslutningsgänga
|EASY!Lock
|Färg
|antracit
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|1,2