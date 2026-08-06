Med vårt PowerControl-spolrör 034 kan du när som helst anpassa högtryckstvättens rengöringsprestanda steglöst till den aktuella uppgiften. Formen på Kärchers patenterade Powermunstycke ökar rengöringsprestandan med cirka 40 procent, oavsett om du behöver mer eller mindre tryck. Reglaget för tryckinställning är lätt att komma åt och mycket enkelt att använda under arbetet. För riktad påläggning av rengöringsmedel finns ett inbyggt lågtrycksläge medan inställningen av spolnivån garanterar rätt arbetsvinkel.