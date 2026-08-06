Formen på Kärchers patenterade Powermunstycke ökar rengöringsprestandan med cirka 40 procent och vårt PowerControl-spolrör 038 är ett optimalt alternativ för maskiner utan Servo Control. Med den steglösa tryckinställningen kan du anpassa rengöringsprestandan till den aktuella uppgiften utan att avbryta arbetet. För påläggning av rengöringsmedel finns ett speciellt lågtrycksläge medan den optimala arbetsvinkeln väljs med hjälp av den inbyggda inställningen av spolnivån. Reglaget är lätt att komma åt och mycket enkelt att använda under arbetet.