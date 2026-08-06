Så mycket som krävs och samtidigt så lite som möjligt: med den steglösa tryckinställningen på vårt PowerControl-spolrör 042 kan du nu anpassa rengöringsprestandan optimalt till den aktuella rengöringsuppgiften utan att avbryta arbetet. Anpassningar sker mycket enkelt eftersom reglaget är ergonomiskt placerat inom direkt räckhåll. Formen på Kärchers patenterade Powermunstycke ökar rengöringsprestandan med cirka 40 procent för ännu bättre resultat. För riktad påläggning av rengöringsmedel finns ett speciellt lågtrycksläge och arbetsvinkeln kan enkelt anpassas med den inbyggda inställningen av spolnivån.