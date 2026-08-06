Precisionsmunstycket med sin tunna, kraftfulla stråle är speciellt lämpligt för rengöring av detaljer och smala springor liksom borttagning av hårt sittande smuts. Det är ett perfekt komplement till flatstrålemunstycket som medföljer högtryckstvätten. Det är inte lämpligt för att tvätta husdjur. Kan användas med Kärchers portabla tvättar (KHB 5 och efterföljande modeller).