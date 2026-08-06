Precisionsmunstycke
Precisionsmunstycket rengör detaljer, smala fogar och envis smuts. Den är anpassad till lågtrycktvättens spolhandtag och producerar en tunn och kraftfull stråle.
Precisionsmunstycket med sin tunna, kraftfulla stråle är speciellt lämpligt för rengöring av detaljer och smala springor liksom borttagning av hårt sittande smuts. Det är ett perfekt komplement till flatstrålemunstycket som medföljer högtryckstvätten. Det är inte lämpligt för att tvätta husdjur. Kan användas med Kärchers portabla tvättar (KHB 5 och efterföljande modeller).
Egenskaper och fördelar
Punktstråle
- Tunn stråle för riktad rengöring.
Kraftfull
- För lite mer envis smuts, små detaljer och smala springor.
Monteras på spolhandtaget
- Utbytbart munstycke
Specifikationer
Tekniska data
|Färg
|antracit
|Mått (L × B × H) (mm)
|29 x 27 x 27