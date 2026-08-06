Precisionsmunstycke SC-maskiner svart

Precisionsmunstycke som gör det enkelt att rengöra fogar och andra svåråtkomliga områden. I kombination med rundborste ökar användningsområdet, t ex i köket och badrummet.

Perfekt för rengöring av springor, hörn, kanter och andra svåråtkomliga områden. Tillsammans med rundborsten perfekt för en mängd användningsområden i kök, badrum eller toaletter. Gör rengöring av springor enkelt.

Egenskaper och fördelar
Anslutning för tillbehör
  • Anslutning för borstar, powermunstycke och förlängning
Böjd form
  • Lättare att komma åt svåråtkomliga ytor
Specifikationer

Tekniska data

Färg Svart
Vikt (kg) 0,1
Vikt inkl. förpackning (kg) 0,1
Mått (L × B × H) (mm) 180 x 50 x 40
Videos
Kompatibla maskiner
Aktuella produkter
Användningsområden
  • Svåråtkomliga ytor (hörn, springor, mellanrum etc.)
  • Mattor
  • Persienner/jalusier
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