Precisionsmunstycke SC-maskiner svart
Precisionsmunstycke som gör det enkelt att rengöra fogar och andra svåråtkomliga områden. I kombination med rundborste ökar användningsområdet, t ex i köket och badrummet.
Perfekt för rengöring av springor, hörn, kanter och andra svåråtkomliga områden. Tillsammans med rundborsten perfekt för en mängd användningsområden i kök, badrum eller toaletter. Gör rengöring av springor enkelt.
Egenskaper och fördelar
Anslutning för tillbehör
- Anslutning för borstar, powermunstycke och förlängning
Böjd form
- Lättare att komma åt svåråtkomliga ytor
Specifikationer
Tekniska data
|Färg
|Svart
|Vikt (kg)
|0,1
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|0,1
|Mått (L × B × H) (mm)
|180 x 50 x 40
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Användningsområden
- Svåråtkomliga ytor (hörn, springor, mellanrum etc.)
- Mattor
- Persienner/jalusier
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