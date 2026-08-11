K!Control imponerar med sin moderna design och enkla hantering. Startsystemet är utrustad med en elektronisk polletteläsare, vilket gör det smidigt för kunderna att starta sina tvättprogram med polletter. Startsystemet, som har en stor 7-tums display och ett pedagogiskt vred, guidar kunderna visuellt och intuitivt genom varje tvättprogram för ett perfekt resultat. Displayen visar även återstående tid och aktuellt saldo i realtid, så att kunden alltid har full koll på sin biltvätt. K!Control kan som tillval utrustas med ett stativ för en framträdande och lättillgänglig placering. Den kan även förses med belysta LED-linjer på sidorna.