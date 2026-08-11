Remote control Basic SB
K!Control är ett start- och betalsystem med polletteläsare som gör det enkelt och smidigt att starta tvättprogram med polletter.
K!Control imponerar med sin moderna design och enkla hantering. Startsystemet är utrustad med en elektronisk polletteläsare, vilket gör det smidigt för kunderna att starta sina tvättprogram med polletter. Startsystemet, som har en stor 7-tums display och ett pedagogiskt vred, guidar kunderna visuellt och intuitivt genom varje tvättprogram för ett perfekt resultat. Displayen visar även återstående tid och aktuellt saldo i realtid, så att kunden alltid har full koll på sin biltvätt. K!Control kan som tillval utrustas med ett stativ för en framträdande och lättillgänglig placering. Den kan även förses med belysta LED-linjer på sidorna.
Egenskaper och fördelar
Manöverpanel med stor 7-tums display och vred
- Fullständig översikt över din tvätt
- Visar återstående tid eller kvarvarande saldo.
Elektronisk polletteläsare
- Enkel betalning direkt i tvättbåset
- Betalning med mynt eller polletter.
- Multidimensionell polletteläsare för att minimera risken för falska mynt och polletter.
Stativ som tillval
- Möjlighet till framträdande placering.
- Hög synlighet och enkel åtkomst.
Specifikationer
Tekniska data
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|16,6
|Mått (L × B × H) (mm)
|500 x 380 x 250
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Användningsområden
- Start- och betalsystem för gör-det-själv-tvättar