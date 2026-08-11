Rengöringsduken kan enkelt fästas på den vibrerande batteridrivna MultiCleanern med hjälp av kardborrefästet. Tack vare den smarta kombinationen av slipande och absorberande fibrer löses smutsen upp optimalt. De utskjutande och slipande fibrerna är anpassade till ytor och avlägsnar envis smuts på kakel och i sprickor samt fogar, såsom tvålrester, snabbt och utan att lämna några rester.