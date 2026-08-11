Rengöringsdukar för kakelfogar till MultiCleaner
Rengöringsduken är perfekt för smuts på kakel samt i sprickor och fogar tack vare de slipande och absorberande fibrerna. Kan enkelt fästas på den vibrerande batteridrivna MultiCleanern med hjälp av kardeborrefästet.
Rengöringsduken kan enkelt fästas på den vibrerande batteridrivna MultiCleanern med hjälp av kardborrefästet. Tack vare den smarta kombinationen av slipande och absorberande fibrer löses smutsen upp optimalt. De utskjutande och slipande fibrerna är anpassade till ytor och avlägsnar envis smuts på kakel och i sprickor samt fogar, såsom tvålrester, snabbt och utan att lämna några rester.
Egenskaper och fördelar
Kardborrefäste
Tvättbart
- Kan tvättas i 60 ° C, återanväningsbar.
Utskjutande, slipande fibrer
- Perfekt för rengöring i sprickor och fogar,
Specifikationer
Tekniska data
|Antal (Del(ar))
|2
|Färg
|Vit
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|0,1
|Mått (L × B × H) (mm)
|261 x 106 x 12
Användningsområden
- Kakelplattor