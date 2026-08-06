Rengöringsmedelsejektor (utan munstycke)

Rengöringsmedelsinjektor för dosering oberoende av högt eller lågt tryck. Ca 15 % max. dosering.

Rengöringsmedelsinjektor för dosering oberoende av högt eller lågt tryck. Ca 15 % max. dosering.

Specifikationer

Tekniska data

Anslutningsgänga M22 x 1,5
Vikt inkl. förpackning (kg) 1,7
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