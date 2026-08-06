20 m rörrengöringsslang som klarar 140 bar. Rörensslangarna sätts efter spolhandtaget. EASY!Lock anslutning vilket gör den direkt kompatibel med EASY!Force handtag. Har du handtag med M22 gänga så behövs Adapter 3 4111-0310 emellan (gängad anslutning för munstycke R 1/8). Munstycke väljs separat. Har du en enfas maskin tar du 5763-0150, har du en trefas maskin tar du 5763-0160. Har du en maskin med vattenflöde på över 900l/h tar du 5763-0200.