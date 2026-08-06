Rörensslang 20m, 140 bar, EASY!Lock
20 m rörrengöringsslang. EASY!Lock anslutning vilket gör den direkt kompatibel med EASY!Force handtag. Har du handtag med M22 gänga så behövs Adapter 3 4111-0310 emellan.
20 m rörrengöringsslang som klarar 140 bar. Rörensslangarna sätts efter spolhandtaget. EASY!Lock anslutning vilket gör den direkt kompatibel med EASY!Force handtag. Har du handtag med M22 gänga så behövs Adapter 3 4111-0310 emellan (gängad anslutning för munstycke R 1/8). Munstycke väljs separat. Har du en enfas maskin tar du 5763-0150, har du en trefas maskin tar du 5763-0160. Har du en maskin med vattenflöde på över 900l/h tar du 5763-0200.
Egenskaper och fördelar
Väldigt flexibel PVC-högtrycksslang.
- Väldigt lätt med optimal manövrering.
- Tryckbeständig upp till 120 bar.
Anslutning: 1/8 tum
- Kompatibel med rörrengöringsmunstycken.
Specifikationer
Tekniska data
|Max. tryck (bar)
|140
|Anslutningsgänga
|EASY!Lock
|Längd (m)
|20
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|1,7