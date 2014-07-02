Rörrengöringsslang 20m, 120 bar, M22
20 m rörrengöringsslang som är en väldigt flexibel. Munstycke ingår ej. Har M22 anslutning vilket gör den direkt kompatibel med M22 handtag ex 4775-4630 och 4775-46660. Har du EASY!Force handtag så ta istället rörensslang 6110-0490
20 m rörrengöringsslang som är en väldigt flexibel. Munstycke ingår ej. M22 anslutning vilket gör den direkt kompatibel med M22 handtag ex 4775-4630 och 4775-46660. Har du EASY!Force handtag så ta istället rörensslang 6110-0490. Har du en-fas maskin så ta munstycke 5763-0150. Har du en tre-fas maskin med upp till 900l/h så ta munstycke 5763-0160.
Egenskaper och fördelar
Väldigt flexibel PVC-högtrycksslang.
- Väldigt lätt med optimal manövrering.
- Tryckbeständig upp till 120 bar.
Anslutning: 1/8 tum
- Kompatibel med rörrengöringsmunstycken.
Specifikationer
Tekniska data
|Max. tryck (bar)
|140
|Anslutningsgänga
|M22 x 1,5
|Längd (m)
|20
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|1,7