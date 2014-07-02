30 m rörrengöringsslang som är en väldigt flexibel. Munstycke ingår ej. M22 anslutning vilket gör den direkt kompatibel med M22 handtag ex 4775-4630 och 4775-46660. Har du EASY!Force handtag så ta istället rörensslang 6110-0500. Har du en-fas maskin så ta munstycke 5763-0150. Har du en tre-fas maskin med upp till 900l/h så ta munstycke 5763-0160.