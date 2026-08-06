Rörrengöringsslang ID 6

Extremt smidig högtrycksslang för rörrengöring (gänganslutning för munstycke R 1/8).

20 m flexibel högtrycksslang (ID 6) för rörrengöring upp till 220 bar (gänganslutning för munstycke R 1/8).

Egenskaper och fördelar
Väldigt flexibel högtrycksslang med utvändig gummibeläggning och flätat stål.
  • Perfekt manövrering för rörrengöring – klarar även begränsade utrymmen.
  • Väldigt slitstark med lång livslängd.
  • Tryckbeständig upp till 250 bar.
Anslutning: 1/8 tum
  • Kompatibel med rörrengöringsmunstycken.
Specifikationer

Tekniska data

Max. tryck (bar) 250
Anslutningsgänga EASY!Lock
Längd (m) 20
Vikt inkl. förpackning (kg) 3,4
Kompatibla maskiner
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