Rörrensslang 10m, ID 6, 250 bar, EASY!Lock

10 m rörrengöringsslang som är en väldigt flexibel. EASY!Lock anslutning vilket gör den direkt kompatibel med EASY!Force handtag.

10 m rörrengöringsslang som klarar 250 bar och är en väldigt flexibel slang. Rörensslangarna sätts efter spolhandtaget. EASY!Lock anslutning vilket gör den direkt kompatibel med EASY!Force spolhandtag. Har du ett spolhandtag med M22 gänga så behövs en adapter för att koppla på rörrensslangen. Denna adapter har artikelnummer 4.111-031.0. För att rörrensslangen skall fungera behöver man antingen ett rörrensmunstycke eller ett rotojetmunstycke för rörrengöring. Detta monteras längst fram på rörrensslangen. Se på respektive modell av högtryck vilket munstycke som passar vattenflödet för just din högtryck.

Egenskaper och fördelar
Väldigt flexibel högtrycksslang med utvändig gummibeläggning och flätat stål.
  • Perfekt manövrering för rörrengöring – klarar även begränsade utrymmen.
  • Väldigt slitstark med lång livslängd.
  • Tryckbeständig upp till 250 bar.
Anslutning: 1/8 tum
  • Kompatibel med rörrengöringsmunstycken.
Specifikationer

Tekniska data

Max. tryck (bar) 250
Anslutningsgänga EASY!Lock
Längd (m) 10
Vikt inkl. förpackning (kg) 1,9
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