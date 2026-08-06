10 m rörrengöringsslang som klarar 250 bar och är en väldigt flexibel slang. Rörensslangarna sätts efter spolhandtaget. EASY!Lock anslutning vilket gör den direkt kompatibel med EASY!Force spolhandtag. Har du ett spolhandtag med M22 gänga så behövs en adapter för att koppla på rörrensslangen. Denna adapter har artikelnummer 4.111-031.0. För att rörrensslangen skall fungera behöver man antingen ett rörrensmunstycke eller ett rotojetmunstycke för rörrengöring. Detta monteras längst fram på rörrensslangen. Se på respektive modell av högtryck vilket munstycke som passar vattenflödet för just din högtryck.