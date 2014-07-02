Roterande tvättborste

Den roterande tvättborsten tar skonsamt bort fint damm och trafikfilm från alla ytor. Temperaturbeständig upp till 60 °C (M 18 x 1,5, utbytbar borstinsats).

Egenskaper och fördelar
Roterande, vattendriven tvättborste.
  • Ingen ytterligare motor för borstdrivning krävs.
  • Kompakt och lätt konstruktion.
Fästs på spolrör (anslutning M 18 x 1,5)
  • Enkel och robust.
Nylonborst
  • Ytor skyddas.
Hög mekanisk rengöringseffekt tack vare rotation
  • Enastående rengöringsprestanda.
  • Mindre tidsåtgång jämfört med vanliga tvättborstar.
Specifikationer

Tekniska data

Flödeshastighet (l/h) 500 - 800
Material Nylon
Anslutningsgänga M 18
Vikt inkl. förpackning (kg) 1,1