Roterande tvättborste
Den roterande tvättborsten tar skonsamt bort fint damm och trafikfilm från alla ytor. Temperaturbeständig upp till 60 °C (M 18 x 1,5, utbytbar borstinsats).
Egenskaper och fördelar
Roterande, vattendriven tvättborste.
- Ingen ytterligare motor för borstdrivning krävs.
- Kompakt och lätt konstruktion.
Fästs på spolrör (anslutning M 18 x 1,5)
- Enkel och robust.
Nylonborst
- Ytor skyddas.
Hög mekanisk rengöringseffekt tack vare rotation
- Enastående rengöringsprestanda.
- Mindre tidsåtgång jämfört med vanliga tvättborstar.
Specifikationer
Tekniska data
|Flödeshastighet (l/h)
|500 - 800
|Material
|Nylon
|Anslutningsgänga
|M 18
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|1,1