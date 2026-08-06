Det nya, högpresterande rotojetmunstycket (munstycksstorlek 040) ger fördelar som minimal inre effektförlust och maximal spolkvalitet. Detta möjliggör upp till 50 procent högre rengöringsprestanda och ytkapacitet jämfört med sin föregångare. Tack vare den roterande punktstrålen uppnås en rengöringseffekt som är tio gånger högre än med vanliga högtrycksmunstycken vid arbetstryck på max. 180 bar/18 MPa och vattentemperaturer upp till 60 °C. Med keramiskt munstycke och keramisk lagerring för maximal drifttid.