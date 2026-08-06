Rotojet, 040
Med roterande punktstråle för effektivare borttagning: det nya, högpresterande rotojetmunstycket med munstycksstorlek 040 uppnår upp till 50 % högre rengöringsprestanda och ytkapacitet jämfört med sin föregångare.
Det nya, högpresterande rotojetmunstycket (munstycksstorlek 040) ger fördelar som minimal inre effektförlust och maximal spolkvalitet. Detta möjliggör upp till 50 procent högre rengöringsprestanda och ytkapacitet jämfört med sin föregångare. Tack vare den roterande punktstrålen uppnås en rengöringseffekt som är tio gånger högre än med vanliga högtrycksmunstycken vid arbetstryck på max. 180 bar/18 MPa och vattentemperaturer upp till 60 °C. Med keramiskt munstycke och keramisk lagerring för maximal drifttid.
Egenskaper och fördelar
Upp till 50 % högre rengöringsprestanda och ytkapacitet än sin föregångare
- Enorm tidsbesparing
Minskade effektförluster och förbättrad spolkvalitet.
- Förbättrad rengöringseffekt för borttagning av hårt sittande smuts.
Den roterande punktstrålen på det roterande munstycket kombinerar fördelarna med punktstråle och flatstråle.
- Hög rengöringseffekt och ytkapacitet.
Keramiskt munstycke och keramiska lager
- Maximal livslängd.
Hög rengöringsprestanda
- Snabb borttagning av hårt sittande smuts.
Specifikationer
Tekniska data
|Max. tryck (bar)
|180
|Tryck (bar)
|Max. 180
|Temperatur (°C)
|Max. 60
|Munstycksstorlek ( )
|40
|Anslutningsgänga
|M 18
|Färg
|Svart
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|0,2