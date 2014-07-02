Med max. 300 bar/85°C vilket gör att det går att använda även på HDS tvättar. Keramiskt munstycke och keramiska lager för lång livslängd. Direkt kompatibel med spolrör som har M18 gänga. Storleken du behöver på munstycket avgörs av vattenflödet på maskinen. För litet hål ger ett för högt tryck tillbaka mot pumpen medan ett för stort hål gör att maskinen inte bygger upp rätt tryck. 045 passar ex 697 CI, HD 7/18-4M, HDS 8/17 och 8/18. Motsvarande med EASY!Lock gänga heter 4114-0420