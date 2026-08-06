Rotojet, liten, 028

Egenskaper och fördelar
Upp till 50 % högre rengöringsprestanda och ytkapacitet än sin föregångare
  • Enorm tidsbesparing
Minskade effektförluster och förbättrad spolkvalitet.
  • Förbättrad rengöringseffekt för borttagning av hårt sittande smuts.
Den roterande punktstrålen på det roterande munstycket kombinerar fördelarna med punktstråle och flatstråle.
  • Hög rengöringseffekt och ytkapacitet.
Keramiskt munstycke och keramiska lager
  • Maximal livslängd.
Hög rengöringsprestanda
  • Snabb borttagning av hårt sittande smuts.
Specifikationer

Tekniska data

Max. tryck (bar) 180
Tryck (bar) Max. 180
Temperatur (°C) Max. 60
Munstycksstorlek ( ) 28
Storlek liten
Anslutningsgänga EASY!Lock
Färg antracit
Vikt inkl. förpackning (kg) 0,2
Mått (L × B × H) (mm) 90 x 57 x 57
Kompatibla maskiner
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