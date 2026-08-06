Rotojet, liten, 028
Egenskaper och fördelar
Upp till 50 % högre rengöringsprestanda och ytkapacitet än sin föregångare
- Enorm tidsbesparing
Minskade effektförluster och förbättrad spolkvalitet.
- Förbättrad rengöringseffekt för borttagning av hårt sittande smuts.
Den roterande punktstrålen på det roterande munstycket kombinerar fördelarna med punktstråle och flatstråle.
- Hög rengöringseffekt och ytkapacitet.
Keramiskt munstycke och keramiska lager
- Maximal livslängd.
Hög rengöringsprestanda
- Snabb borttagning av hårt sittande smuts.
Specifikationer
Tekniska data
|Max. tryck (bar)
|180
|Tryck (bar)
|Max. 180
|Temperatur (°C)
|Max. 60
|Munstycksstorlek ( )
|28
|Storlek
|liten
|Anslutningsgänga
|EASY!Lock
|Färg
|antracit
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|0,2
|Mått (L × B × H) (mm)
|90 x 57 x 57