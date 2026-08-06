Rotojetmunstycke för rörrengöring D21/060

Den framåtlutande roterande punktstrålen tar bort svår smuts. De tre bakåtlutande strålarna ger rätt framåtrörelse och är enkla att hantera.

I det innovativa och kraftfulla rörrensmunstycket (ø 21 mm) kombineras fördelarna med ett rotojetmunstycke och ett rörrengöringsmunstycke. Den roterande punktstrålen i rotojet lutar framåt och tar bort mycket hårt sittande smuts. De tre strålarna som lutar bakåt i 30°-vinkel ger rätt framåtrörelse och är enkla att hantera.

Specifikationer

Tekniska data

Diameter (mm) 21
Munstycksstorlek ( ) 60
Skruvgänga R 1/8"
Vikt inkl. förpackning (kg) 0,1
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