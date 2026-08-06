Rotojetmunstycke för rörrengöring D30/060
Den framåtlutande roterande punktstrålen tar bort svår smuts. De tre bakåtlutande strålarna ger rätt framåtrörelse och är enkla att hantera.
I det innovativa och kraftfulla rörrensmunstycket (ø 30 mm) kombineras fördelarna med ett rotojetmunstycke och ett rörrengöringsmunstycke. Den roterande punktstrålen i rotojet lutar framåt och tar bort mycket hårt sittande smuts. De tre strålarna som lutar bakåt i 30°-vinkel ger rätt framåtrörelse och är enkla att hantera.
Specifikationer
Tekniska data
|Diameter (mm)
|30
|Munstycksstorlek ( )
|60
|Skruvgänga
|R 1/8"
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|0,1