I det innovativa och kraftfulla rörrensmunstycket (ø 30 mm) kombineras fördelarna med ett rotojetmunstycke och ett rörrengöringsmunstycke. Den roterande punktstrålen i rotojet lutar framåt och tar bort mycket hårt sittande smuts. De tre strålarna som lutar bakåt i 30°-vinkel ger rätt framåtrörelse och är enkla att hantera.